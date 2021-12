Festival de Jazz do Vale do Capão começa nesta sexta-feira

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, sedia a sétima edição do Festival de Jazz do Capão, que acontece nesta sexta-feira (21) e sábado (22). Os espetáculos, que reúnem grandes talentos da música instrumental, acontecem gratuitamente a partir das 20h na Praça da Vila do Capão, distrito de Caeté-Açú, localizado no município de Palmeiras.

A “Mostra Capão”, que abre a programação do evento este ano, será apresentada por Stefano Cortese Trio e convidados. Pianista italiano que decidiu fixar moradia no Capão há dez anos, Stefano Cortese faz apresentações performáticas com enfoques variados no espaço cultural Casa do Piano, além de integrar o GIC, Grupo Instrumental do Capão. Na sequência, apresentam-se o músico Paulo Mutti, a dupla Filipe Moreno e Tarcísio Santos e o grupo Conexão Berlin, da Alemanha.

A noite do sábado (22) começa com a Mostra EMUS/UFBA, apresentando Jessica Kaline Quarteto, seguida do Eric Assmar Trio - em um Tributo a Álvaro Assmar, do saxofonista Joander Cruz e, para fechar, Dani e Debora Gurgel Quarteto. Na sequência, Eric Assmar Trio faz um show em “Tributo a Álvaro Assmar”. Considerado o maior expoente da nova geração de guitarristas de Blues na Bahia, Eric desenvolveu uma personalidade artística própria, com grande expressão e técnica do gênero, sob a influência de seu pai e maior mentor, Álvaro Assmar, um dos maiores nomes do Blues no Brasil, falecido precocemente no fim do ano passado (2017).

Também no sábado (22), o público irá conferir o talento improvisador do saxofonista e flautista baiano Joander Cruz. Radicado na Alemanha há alguns anos, onde recentemente concluiu o Mestrado em Jazz Performance na Universidade de Mannheim, esse jovem natural de Itapetinga rapidamente explodiu na cena da música instrumental baiana, com performances e gravações com a Orkestra Rumpilezz e Mou Brasil Quinteto. Agora, ganha o mundo, apresentando-se com grandes nomes do Jazz alemão e gravando o seu primeiro EP.

Para fechar a 7ª edição do Festival, Dani e Debora Gurgel Quarteto faz um mergulho brasileiro no jazz contemporâneo com uma fusão de ritmos modernos e tradicionais, harmonias elaboradas e constante improvisação. O quarteto tem cinco discos gravados e uma carreira internacional consolidada no Japão e na Europa. Liderado por mulheres, mãe e filha, o grupo traz uma união forte e inseparável entre a música instrumental e cuidadosas palavras.

Workshops

Além dos shows, nos dois dias de evento, sexta e sábado, serão realizados workshops, às 14h e às 16h, no Circo do Capão. Os temas são “Composição brasileira” (Debora Gurgel); “Sax e improvisação” (Joander Cruz), “A cena da música instrumental em Berlim” (Conexão Berlin) e “Baixo elétrico” (Filipe Moreno). A programação do evento, que prima pela qualidade artística, inclui a realização de uma campanha ambiental que envolve ações de coleta seletiva e também o incentivo à carona solidária. O objetivo dos organizadores com a ação é reduzir o impacto ambiental do projeto ao menor nível possível.

adblock ativo