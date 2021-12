Festival de Inverno começa nesta sexta (24) em Vitória da Conquista

Começa nesta sexta-feira (24) a 14ª edição do Festival de Inverno Bahia, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. A abertura dos portões será às 19h, nos primeiro e segundo dias, e às 18h, no último. A estimativa de público é de 50 mil pessoas até domingo (26), quando o evento se encerra. Durante os três dias do festival, vão passar pelo palco principal nomes como Luan Santana, Fábio Jr. e Biquini Cavadão, que se apresentarão no primeiro dia, além de Lulu Santos, Anavitória, Pitty, Capital Inicial, Roupa Nova e DJ Alok, entre outras atrações. O público poderá desfrutar, ainda, da mostra ‘Bahia descobre a Bahia’, que divulgará atrativos turísticos do Estado.

O Festival de Inverno oferece ao público arena, camarotes (VIP e Open Prime), Palco do Forró e Arena do Rock, além de praça de alimentação, bares e food trucks espalhados por todo o parque. O público que desfruta de toda essa infraestrutura e das atrações musicais também faz aumentar a procura pelos hotéis do município. Com hóspedes de cidades baianas e de Estados como São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Pernambuco, o Ibis Hotel está com todos os 106 apartamentos reservados durante os dias do evento. “No domingo, a taxa ficará em 80%, atendendo mais os baianos da própria região de Conquista”, pontuou o sócio do empreendimento, Geraldo Meira.

Outro estabelecimento que regista ocupação total é o Shalako Hotel, sendo que 80% dos hóspedes, nesse período, estão por conta do festival, segundo a gerente Márcia Menezes. “Temos agências de turismo parceiras e recebemos um público fiel, que vem para o evento e fica conosco todos os anos”, disse. No Esplendor Palace Hotel, que receberá baianos de Salvador, Guanambi e Jequié, dentre outros municípios baianos, a taxa de ocupação é de 100%, conforme o recepcionista Paulo Matos. “As reservas para os 44 quartos do hotel foram concluídas há uma semana”, informou.

Os atrativos turísticos da Bahia, por sua vez, serão divulgados por meio de da ação promocional ‘Bahia Descobre a Bahia’, que conta com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado e visa estimular o turismo interno. Durante o evento os operadores da mostra afirmam que vão oferecer diversos pacotes turísticos com preços diferenciados e facilidade de pagamento.

