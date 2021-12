Festival de Igatu 2019 será de 22 a 24 de agosto

A edição 2019 do Festival de Igatu, que acontece no distrito de Andaraí, na Chapada Diamantina, já tem data certa para acontecer: de 22 a 24 de agosto. Mas a programação musical deste que é um dos eventos mais esperados da região ainda não foi divulgada. Além de receber visitantes de vários lugares, o festival impulsiona o turismo e o comércio de diferentes municípios e valoriza as tradições e a cultura de Igatu, por meio de apresentações de artistas da terra, exposições, oficinais e interação com artistas.

Artistas e bandas como Isabella Taviani, Biquini Cavadão, Flavio Venturini, Nelson Rufino, Xangai, 14 Bis, Zeca Baleiro e Cidade Negra já se apresentaram no Festival de Igatu. A Cidade de Pedras, como é conhecido o município, é um bom ponto de apoio para quem deseja visitar atrações como o Poço Encantado, o Marimbus (chamado de Pantanal da Chapada), a Gruta da Paixão, a Cachoeira das Três Barras e a Cachoeira do Ramalho, além da Rampa do Caim e a Gruta dos Garimpeiros. A região é conhecida, também, como um polo para a prática de escalada e boulder.

