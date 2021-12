Festa literária em Mucugê já começou

A quarta edição da Feira Literária de Mucugê (FLIGÊ) foi aberta na noite de quinta-feira (15), na histórica cidade da Chapada Diamantina. A solenidade oficial, seguida de conferência e sarau, realizada no Centro Cultural de Mucugê, foi conduzida pelos secretários estaduais de Cultura, Arany Santana, e da Educação, Jerônimo Rodrigues, bem como pela curadora do evento, Ester Figueiredo, por escritores e artistas convidados. A FLIGÊ, que prossegue até domingo (18), presta homenagem ao baiano Castro Alves, e deve atrair, nas 72 horas de programação, mais de cinco mil pessoas.

Responsável pela curadoria da FLIGÊ desde 2016, Ester falou sobre o desafio de montar a feira em homenagem ao Poeta dos Escravos. "Castro Alves é um poeta de múltiplas facetas e algumas delas são desconhecidas do grande público. Foi um abolicionista, abordou a natureza, mas também foi um escritor de peças de teatro. Então, nesta edição, ele será apresentado com ajuda dos artistas que protagonizam o evento como um escritor e produtor teatral".

O propósito geral da FLIGÊ, sem desconsiderar os objetivos específicos de cada edição, foi comentado pela secretária Arany Santana. "O Governo do Estado tem apoiado inúmeras feiras que, felizmente, têm se proliferado pelo interior da Bahia. É uma feira que atrai um público de toda a Chapada, principalmente estudantes e artistas locais, e é importante tanto para a cultura, como para a educação". Para Jerônimo Rodrigues, diversos pontos positivos da FLIGÊ têm ligação direta com a atuação da Secretaria da Educação. "Um deles é o estímulo à leitura desde a infância, tão salutar para que as crianças façam boas escolhas e tenham amor pelos livros. Feiras como essta estimulam isso, por meio das oficinas, debates, workshops, declamações, músicas e outras atividades", listou o secretário.

A conferência '”Castro Alves: o filho da terra em imagens afrofuturistas”, no Centro Cultural, propôs à plateia a discussão sobre o que a prosa e a poesia do poeta baiano podem oferecer ao diálogo com as distopias afrofuturistas. As provocações feitas pelo dramaturgo e estudioso da obra do poeta, o romantista baiano Edvard Passos, ressaltaram os conflitos e as contradições presentes no texto de crítica social de Castro Alves. Já na Praça dos Garimpeiros, ao animação ficou por conta do Sarau do Poeta, liderado pelo ator Jackson Costa (pandeiro e poesia) e pelos músicos Sidney Argolo (percussão), Joaquim Carvalho (violão e voz) e Dinho Sant’Ana (violino e bandolim).

Sobre a FLIGÊ – A Feira Literária de Mucugê é composta por 50 atrações, divididas em oficinas, encontros literários, debates e rodas de conversa, além de espetáculos e exposições, espalhados em diferentes espaços da cidade. Entre os convidados do evento estão Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti 2018; Jarid Arraes, uma das mais jovens escritoras da literatura brasileira contemporânea; Aleilton Fonseca, poeta, romancista e ensaísta; e Noemi Jaffe, autora, professora e crítica literária. A FLIGÊ é resultado de parceria entre Instituto Incluso, Coletivo Lavra e Governo do Estado, com patrocínio do Governo Federal. Informações adicionais, além da programação completa, podem ser obtidas no site do evento (flige.com.br).

