Festa dos Vaqueiros de Milagres começa nesta sexta

Começa nesta sexta-feira (27) a 26ª Festa dos Vaqueiros de Milagres. O tradicional evento, considerado um dos maiores do gênero na Bahia, prossegue até domingo (29) com shows de artistas e bandas regionais e nacional, entre os quais Harmonia do Samba, Solange Almeida, Bruno Lima, Seu Maxixe, Pablo, Tayrone, Arreio de Ouro, Banda Duas Medidas, Sela Vaqueira, Alcymar Monteiro, Adelmario Coelho e Daniel Vieira.

A Festa dos Vaqueiros de Milagres conserva sua tradição religiosa e histórica com missa e procissão. Mas, desde 1992, ganhou um lado profano, com shows de grande bandas, atraindo milhares de pessoas para o município. Nesta edição, a segurança do evento será incrementado com equipamento de segurança e monitoramento de 360° que utiliza 14 câmeras de última geração.

A primeira celebração aconteceu em 1949 com uma missa seguida de uma procissão, contando com a presença dos vaqueiros, figura emblemática da região de caatinga. Conta a história local que o festejo ocorre até hoje para para celebrar o renascimento de um vaqueiro que subiu o morro para tocar bois e despencou lá do alto, gritando: "Valei-me Nossa Senhora!". Ele e o cavalo, milagrosamente, se salvaram. Os moradores atribuíram o milagre a Nossa Senhora de Brotas, padroeira local.

adblock ativo