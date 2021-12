Festa do motociclismo promove ocupação total em hotéis de Vitória da Conquista

O município de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, recepcionou dois mil motociclistas participantes do Conquista Moto Rock, que aconteceu entre os dias 6 e 8/10, no Centro Cultural Glauber Rocha. Considerado um dos maiores eventos do gênero no país, a festa de motociclistas, que promoveu a ocupação total dos hotéis da cidade, incluiu shows de rock, além de feiras gastronômicas e de negócios. Quem participou do evento aproveitou o dia para visitar reservas florestais, parques e rios, dentre outros passeios atraentes que a cidade oferece.

