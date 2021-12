Festa com cerca de 70 pessoas em Riacho de Santana é interrompida pela polícia

Enquanto a Bahia registra, nas últimas 24 horas, 1.231 novos casos de pessoas com Covid-19, conforme último boletim da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), moradores do bairro Mato Verde, no município de Riacho de Santana, se aglomeram em festa, batizada de Covid Fest. Após denúncia anônima, policiais da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) interromperam o evento, no domingo (5).

Segundo a CIPM, cerca de 70 pessoas participavam do evento . No local, a PM prendeu o suposto organizador do evento por descumprimento de medida sanitária e desacato. Na operação também foram apreendidos 11 veículos automotivos por descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. (Com informações do Site Achei Sudoeste).

