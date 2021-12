Feira Literária de Mucugê terá programação infantil de teatro e contação de histórias

A Feira Literária de Mucugê (FLIGÊ), que acontece de 15 a 18 de agosto, garante programação infantil com teatro, contação de histórias e poesia. Trata-se da Fligêzinha, um espaço especial destinado às crianças. Com direção artística da CazAzul Teatro Escola, as atividades proporcionam aos pequenos leitores um encontro, sobretudo, com os escritores, o livro e a escrita poética.

No cenário bucólico de Mucugê, na Chapada Diamantina, que volta a ser território da leitura, dos versos, das rimas e da palavra, em suas diversas formas, os participantes mirins terão a oportunidade de vivenciar saberes e espetáculos, a exemplo da montagem teatral baseada no livro “Cecéu, o poeta do céu”, de Adelice Souza. Logo após a apresentação, a autora irá bater um papo com a criançada sobre a história e suas inspirações literárias.

As escritoras Rita Queiroz, Palmira Heine e Alexandra Patrocínio também conversarão com o público infantil e outros espetáculos teatrais, como “O Bbarão nas árvores”, do Coletivo DUO, serão apresentados. Brincadeiras com o grupo da CazAzul e contações de histórias também vão mexer com a imaginação dos pequenos.

A FLIGÊ é uma realização em parceria do Instituto Incluso, Coletivo Lavra e Governo do Estado, com patrocínio do Governo Federal. Mais informações no site www.flige.com.br.

Programação da Fligezinha:

16 de Agosto – Sexta

9h – FligêCine Infantil

10h – “Pequenos cantores de Mucugê” – Coral Infantil

Direção: Lilian Baratto

11h – Hora do papo com Rita Queiroz e Alexandra Patrocínio

Livros:

“Ciranda cirandinha, vamos brincar com poesia?”

“Reinações de Clarinha no reino da poesia”

14h – Hora do papo com Palmira Heine

Livro: “Mila, a pequena sementinha”

15h – Quadrilha Lapidar

16h30 – Brincando com as palavras – CazAzul

17h – FligêCine Infantil

17 de Agosto – Sábado

9h – FligêCine Infantil

10h – “Cecéu, o poeta do Céu”

Espetáculo teatral com a CazAzul

Adriana Amorim (direção e adaptação) | Adelice Souza (texto original) | Vicente di Paulo (visualidades)

Elenco: Yarle Ramalho | Hannah Abnner | Joanne Vale

11h – Hora do papo: Adelice Souza

Livro: “Cecéu, o poeta do Céu”

14h – Espetáculo “O barão nas árvores”

Coletivo Duo Teatro

Guilherme Hunder (direção) | Ítalo Calvino (texto) | Antonio Fábio e Marcos Lopes (adaptação)

Elenco: Marcos Lopes

15h – “A história do leão que não sabia escrever”

Contação de história com Livyan Bicalho

16h – Brincando com as palavras – CazAzul

17h – FligêCine Infantil

18 de Agosto – Domingo

9h – FligêCine Infantil

9h30 – Hora do papo: Márcia Mendes

Livro: “Dandara, cadê você?”

10h30 – “Fabriqueta de sonhos com brincadeiras de palco e pirraça”

Espetáculo teatral da Escola Lapidar

11h – “A Nega do Zofir” – Contação de histórias com Flávia Pacheco

15h – Brincando com as palavras – CazAzul

17h – FligêCine Infantil

