Feira Literária de Mucugê estimula o turismo e movimenta a economia do município

A terceira edição da Feira Literária de Mucugê (FLIGÊ), que começa nesta quinta-feira (16) e prossegue até domingo (19), deverá receber dez mil turistas na cidade que é um dos principais destinos da Chapada Diamantina. Durante o evento, o público poderá conferir uma programação mesclada de lançamentos de livros, debates, rodas de conversas com os escritores convidados, oficinas e apresentações musicais. Realizada com apoio do governo estadual, a feira estimula o turismo e movimenta a economia do município, já dendo registrado 100% de ocupação da rede hoteleira. Conforme levantamento da Prefeitura de Mucugê, o retorno financeiro chega a R$ 10 milhões em exposição na mídia e atração de visitantes.

O secretário municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Euvaldo Ribeiro, afirma que das dez mil pessoas esperadas, seis mil devem pernoitar na cidade. “A grande procura levou a rede hoteleira a atingir 100% de ocupação. Muitas casas também foram alugadas devido à plena ocupação dos hotéis”, disse. O proprietário da Pousada Mucugê, Juth Matos, destaca que, em paralelo à feira literária, os turistas podem aliar passeios leves e de médio esforço oferecidos pelas agências parceiras. A lista de opções inclui a Cachoeira do Buracão, o Projeto Sempre Viva e a Vila de Igatu, em Andaraí, município vizinho. O alemão naturalizado brasileiro Gotz Gerhard von Ammon, dono da Pousada Monte Azul, também considera a FLIGÊ “a chance de gerar renda, tanto para a rede hoteleira quanto para os moradores da cidade”.

No período da feira, além da oferta dos empreendimentos formais, o comércio informal oferecerá aos visitantes produtos típicos da região, a exemplo de artesanato, cafés, cachaça, cerveja artesanal e frutas como morango, impulsionando a produção associada ao turismo.

Sobre a FLIGÊ

Este ano, a Feira Literária de Mucugê homenageia a escritora Conceição Evaristo e traz como tema “Literatura e resistência – a vida nos rastros da palavra”. Dentre as apresentações musicais previstas estão shows dos cantores Ana de Hollanda, Chico César e Chico Brown, filho de Carlinhos Brown e neto de Chico Buarque. A Filarmônica 23 de Dezembro figura entre as atrações locais. A programação completa está disponível no site do evento .

