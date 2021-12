Feira Literária de Mucugê contará com a participação de Chico César, Márcia Tiburi e Elisa Lucinda

A Chapada Diamantina recebe, entre os dias 16 e 19 de agosto, a terceira edição da Feira Literária de Mucugê (FLIGÊ). Este ano, o tema central é “Literatura e resistência: a vida nos rastros da palavra, destacando o protagonismo feminino” e entre os nomes confirmados estão o da filósofa e escritora Márcia Tiburi, a poeta Elisa Lucinda, o cantor e compositor Chico César e o deputado federal Jean Wyllys. Também marcará presença a ensaísta Helena Buarque de Hollanda, que fará a palestra de abertura. Além do encontro com os autores, o evento vai promover conferências, rodas de conversa, lançamentos de livros, contação de histórias, projeção de filmes e oficinas, entre outras atividades.

“Por meio de uma homenagem a um coletivo de mulheres e à escrita feminina, vamos contar com uma grande programação que pretende expressar o que precisa mudar, no sentido dos direitos da mulher”, afirmou a professora Ester Figueiredo, curadora da FLIGÊ, na ocasião do lançamento do evento, que aconteceu no último dia 11/5, no Museu Regional de Vitória da Conquista. A curadora explicou, ainda, que a programação desta edição da feira literária, realizada pelo Coletivo Lavra, vai acontecer em diferentes espaços da cidade e atenderá a públicos de perfis diversos.

Rodeada por montanhas,a cidade de Mucugê é uma das pequenas joias da Chapada Diamantina. Foi lá que, na primeira metade do século XIX, apareceram os primeiros diamantes que batizaram toda a região. A beleza e simplicidade do seus casarios e ruas, a vista para os chapadões e o original cemitério de estilo bizantino, único do Brasil, estão entre as principais atrações turísticas. Mucugê é tombada como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional (IPHAN).

adblock ativo