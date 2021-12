Feira Literária aquece comércio em Mucugê e injeta R$ 10 milhões na economia local

Cerca de 12 mil pessoas devem visitar a cidade durante o período da Feira de Literatura de Mucugê (FLIGÊ), aberta na noite de quinta-feira (16). O prestigiado evento literário, que prossegue até domingo (19),garantiu que 100% dos 1.200 leitos da rede hoteleira local fosse ocupada e deverá injetar R$ 10 milhões na economia do município. Isto significa que a feira literária traz reflexos positivos para bares, restaurantes, pizzarias, bem como para o comércio informal, que inclui artesanatos, roupas e outros artigos.

“A cidade está lotada e nós temos uma perspectiva de geração de aproximadamente R$ 10 milhões de retorno com o evento, com o dinheiro circulando nos bares, restaurantes, hotéis, comércio e guias turísticos”, destacou o secretário municipal de Turismo, Euvaldo Ribeiro Júnior. A FLIGÊ conta com os apoios do Instituto Conquistense de Inclusão Social e do Estado da Bahia e o patrocínio do governo federal.

A lotação e o grande movimento no município são proporcionados por diversos eventos, como a mesa “Literatura, memória e tons da palavra”, apresentada pelo presidente da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo. “O debate tratou de três dimensões da literatura. A dimensão memorialística conta ou deixa de contar a nossa história, onde abordo os apagamentos históricos que aconteceram na história do Brasil e da Bahia. Também são abordadas as questões das desigualdades e, sobretudo, da luta permanente que todos nós devemos ter para que este país alcance a liberdade, a fraternidade e a liberdade. A linha que nos conduz é a literatura como ato de resistência, contando com a presença da mulher negra na literatura brasileira, que é tema deste evento”, relatou Zulu.

