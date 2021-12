Feira de saúde em Jequié atende comunidade até segunda-feira

Começou nesta quinta-feira (11), e prossegue até segunda (15), a terceira edição da “Feira de Saúde HGPV na comunidade”, em Jequié. Realizada pelo do Hospital Geral Prado Valadares, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), o evento proporciona uma série de serviços de saúde para a comunidade e a expectativa dos organizadores é de superar dez mil atendimentos.

"Jequié é uma cidade bastante populosa e a demanda reprimida por serviços de atenção básica é imensa. Após um mapeamento, o município foi dividido em quatro núcleos, de forma a dar vazão às carências da população jequieense e também de cidades vizinhas", detalhou o coordenador da ação pelas VSBA, Edvaldo Gomes.

Quem chega à feira tem acesso à triagem de cirurgias (histerectomia total, vesícula e hérnia umbilical, inguinal e epigástrica); preventivo e mamografia; ecocardiograma; raio-x; e ultrassonografia, sendo esses dois últimos realizados no próprio HGPV. Também estão sendo ofertados procedimentos nas áreas de Odontologia, Psicologia e Nutrição, além de consultas com clínico geral, pediatra, ortopedista, urologista e cirurgião geral. A população tem acesso, ainda, à aferição de pressão arterial e a teste de glicemia, bem como à brinquedoteca para a criançada e ao espaço de beleza.

Atendimentos – O coordenador Edvaldo informa que os atendimentos no odontomóvel seguem até segunda-feira. Já as cirurgias de catarata serão realizadas no sábado e domingo, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e as intervenções eletivas estão sendo agendadas na própria feira, para a próxima semana, no Hospital Geral de Ipiaú.

A próxima edição da feira será realizada em dezembro, no bairro Joaquim Romão. De acordo com os organizadores, as quatro edições do projeto, este ano, devem superar a marca de 40 mil atendimentos em atenção básica para moradores de Jequié e região.

