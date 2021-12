Feira de Saúde beneficia moradores de Jequié e outros 27 municípios com cirurgias gratuitas

A segunda edição da feira de saúde “HGPV na comunidade” está beneficiando moradores de Jequié e de 27 municípios do entorno com a realização de cirurgias eletivas de hérnia, vesícula e histerectomia. Promovida pelo Hospital Geral Prado Valadares, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a ação teve início nesta quinta-feira (9) e prossegue na sexta (10), no estacionamento do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, localizado na Avenida Cesar Borges.

A diretora-geral do HGPV, Poliana Leandro Oliveira, afirma que a expectativa é que seis mil habitantes de Jequié e do entorno sejam atendidos, sendo que na primeira edição da feira foram atendidas 11 mil pessoas. “Estão sendo disponibilizados atendimentos nas especialidades de Odontologia, Urologia, Pediatria e Psiquiatria, incluindo exames de eletrocardiograma, raio-x e ultrassonografia, sendo que para a realização destes dois últimos serviços é necessária a requisição médica. Para todos os exames é necessário o Cartão do SUS e o RG", orientou.

Os procedimentos cirúrgicos, conforme o coordenador de ações comunitárias das VSBA, Edvaldo Gomes, serão realizados por um cirurgião geral, em Ipiaú. "Para as demais regiões a gente já tem um calendário estabelecido até dezembro. Montamos a feira para atender a população e marcamos a cirurgia em um hospital que atenda à região onde a feira está sendo realizada", explicou.

