Feira de Saúde atende a população de Guanambi e da região

Cerca de seis mil pessoas deverão passar pelos serviços oferecidos, gratuitamente, pela Feira de Saúde, projeto da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), que iniciou neste sábado (25) e prossegue até domingo (26), no município de Guanambi, estendendo para os municípios da região. Realizada em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, a ação engloba exames oftalmológicos para crianças e adultos, incluindo distribuição de óculos. No caso de pessoas acima de 60 anos, há também o rastreamento para cirurgia de catarata.

Quem comparecer à feira será contemplado, também, com consultas médicas com urologista, pediatra, ginecologista e clínico geral, além disso poderá fazer aferição de pressão arterial e de glicemia e obter orientações nutricional e sobre a saúde da mulher, bem como métodos contraceptivos e exames preventivos, além de realizar testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite B e C e colesterol).

Na feira, está sendo disponibilizado, ainda, atendimento odontológico, como extração, limpeza, obturação, aplicação de flúor, escovódromo e prótese. Durante o evento, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/BA) também estará oferecendo os seus serviços, a exemplo de ações educativas de trânsito. Solicitação de carteira de identidade também poderá ser feita na feira.

Segundo o coordenador da Superintendência de Atenção Integral à Saúde da SESAB, Deleon Francisco, os atendimentos são divididos em consultas por municípios e por demanda espontânea – que refere àquelas pessoas que estão passando pelo local da feira e são atendidas. “É só vir com RG, cartão do SUS e comprovante de residência que serão atendidos na feira, que proporciona qualidade de vida para quem está há muito tempo esperando por atendimentos de saúde. Essa parceria da Secretaria de Saúde com as Voluntárias Sociais vai atender a toda a população".

Poderão usufruir dos serviços da feira moradores dos municípios de Caculé, Caetité, Candiba, Carinhanha, Ibiassucê, Igaporã, Iuiu, Jacaraci, Lagoa Real, Licinio de Almeida, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo e Urandi.

