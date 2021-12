Feira Cidadã realiza serviços de cirurgias eletivas, oftalmológico e odontológico em Amargosa

A Feira Cidadã, realizada pela Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, chegou em Amargosa, nesta quinta-feira (16), com a oferta de mais de sete mil atendimentos aos moradores do município e região em Oftalmologia e Odontologia, além de consultas com cardiologista e ginecologista, exames de mamografia, preventivo, raio-x e ultrassonografia, entre outros. Entre as novidades desta edição está a realização de cirurgias eletivas de hérnias, vesícula e histerectomia. A expectativa é que 400 pessoas passem pelo processo de triagem de cirurgias na Feira Cidadã, sendo que os procedimentos serão realizados no Hospital de Amargosa. A ação prossegue até sexta-feira (17), sendo que os serviços odontológicos serão ofertados até domingo (19).

Segundo o coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes, a implantação das cirurgias eletivas foi adotada para atender uma demanda da população. “A gente percebeu que os municípios também têm demanda reprimida no caso de cirurgias eletivas e a partir de agora será oferecido este serviço em todas as feiras. Os pacientes passarão pela triagem na feira e sairão com o procedimento marcado para o Hospital de Amargosa ou outra unidade que atenda a região”, explica. Na área de Oftalmologia, a previsão dos organizadores é que 800 pessoas sejam encaminhadas para cirurgias de catarata. Uma unidade móvel do SAC também está no município de Caetanos para a emissão de Carteiras de Identidade. Nos dois dias de atendimento deverão ser emitidos 500 documentos.

O prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, que esteve na Feira Cidadã, destacou a importância dessa iniciativa. “Com o cenário de crise econômica do país, as pessoas acabam demandando mais serviços públicos e isso pressiona os municípios. Esta feira é um exemplo de organização, de atendimento e capacidade de atender a população com cuidado, carinho e dignidade para que as pessoas tenham seus problemas solucionados”.

