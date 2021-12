Feira Cidadã oferece mais sete mil atendimentos em Livramento

A Feira Cidadã, que chegou ao município de Livramento de Nossa Senhora nesta quinta-feira (24) e permanece até sexta (25), oferece mais de sete mil serviços básicos de saúde. A iniciativa, promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e Secretaria de Saúde do Estado, irá proporcionar a realização de cerca de três mil atendimentos em oftalmologia e mais de 1.200 cirurgias de catarata serão realizadas no Hospital Municipal de Livramento entre sábado e segunda-feira, segundo o coordenador Edvaldo Gomes.

Entre os serviços oferecidos estão o atendimento odontológico com mais de mil atendimentos, exames de imagens como ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, além de mamografia e preventivo.“Diante do volume de pessoas que temos aqui, a previsão é de que iremos ultrapassar o volume de sete mil atendimentos no total. No serviço de oftalmologia também estamos realizando o rastreio de catarata e as pessoas que tenham necessidade identificada serão encaminhadas para cirurgias”, detalha o coordenador da Feira Cidadã.

O prefeito do município, Ricardo Ribeiro, destacou a parceria realizada com o governo do Estado. “A gente sabe que saúde é uma carência e por meio da parceria com o governo estadual conseguimos oferecer a população a oportunidade de um acesso rápido a diversos procedimentos. As despesas com saúde representam um importante investimento na qualidade de vida da nossa população”.

