Feira Cidadã em Vitória da Conquista prossegue até sexta-feira (2)

Até esta sexta-feira (2), a Feira Cidadã atende aos moradores de Vitória da Conquista, com oferta de consultas médicas em diversas especialidades e exames de mamografia, ultrassonografia e raio x, além de aferição de pressão e medição de glicemia, bem como emissão de RG, CPF e outros documentos. A ação é promovida pela Secretaria de Saúde (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), com o objetivo de levar serviços de saúde e cidadania gratuitos aos baianos de todo o Estado. O atendimento no município do Sudoeste baiano está sendo realizado no Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, no bairro Brasil.

A distribuição de senhas começa às 8h. Quem não conseguir senha para o mesmo dia é remanejado para o dia seguinte e o atendimento é realizado até o último cidadão cadastrado, conforme os organizadores da feira. Alguns serviços permanecerão na cidade por mais tempo. O atendimento oftalmológico seguirá realizando cirurgias de catarata no fim de semana, assim como o de Odontologia, que funcionará até domingo (3), com realização de restaurações, extrações, limpezas, canais, próteses e cirurgias. Os pacientes que vão realizar cirurgias eletivas serão atendidos no dia 18 de agosto.

De acordo com o representante da VBSA, Gustavo Urpia, o SAC Móvel está emitindo 250 Carteiras de Identidade por dia, em todas as vias do documento, que ficam prontos no prazo de 15 a 20 dias corridos e serão entregues no SAC Conquista II. Também estão sendo emitidos CPF e Antecedente Criminais, que são entregues na hora. “A Feira Cidadã deverá atender 15 mil pessoas em Vitória da Conquista. Na Bahia, a gente já atendeu 200 mil pessoas”.

