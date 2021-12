Feira Cidadã em Santa Inês termina nesta sexta-feira (29)

Os moradores de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, estão tendo acesso a consultas, cirurgias de catarata e exames de imagem, entre outros procedimentos e serviços na área de Saúde, na Feira Cidadã instalada no município. Promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a ação também oferece emissão de documentos e espaço de lazer. Até esta sexta-feira (29), mais de 11 mil pessoas deverão ser atendidas, das 8h às 17h, na Praça Antônia Costa Nascimento.

O coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes, explica que as atividades estão abertas para todos, gratuitamente. “É preciso apenas trazer o cartão do SUS e a carteira de identidade. Para os exames de imagem, é preciso a solicitação médica. Mulheres que precisam fazer mamografia e têm menos de 50 ou mais de 69 anos também devem trazer a prescrição médica", detalha.

O prefeito de Santa Inês, Hérmeson Novaes, fala sobre a Feira Cidadã. "É um evento gigantesco, que ajuda a atender as demandas da comunidade na área da Saúde. Nós temos aqui, por exemplo, muita demanda de oftalmologia, especialidade que está tendo cerca de mil atendimentos, com doação de óculos, por meio deste evento”, comemora.

