Feira Cidadã chega ao município de Maracás

A Feira Cidadã, promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), chegou ao município de Maracás, no centro-sul baiano. Nesta quinta (30) e sexta-feira (31), serão oferecidos para a população exames de imagem, como eletrocardiograma e ultrassonografia, e odontológicos, que seguem até domingo (2). Para ser atendido, é necessário que o paciente apresente documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência. A iniciativa tem previsão de atender mais de três mil pessoas.

