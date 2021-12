Feira Cidadã atende população de Vitória da Conquista

A Feira Cidadã chega ao município de Vitória da Conquista, nesta quarta-feira (31). Promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), a ação oferece serviços de saúde e sociais, como consultas em Odontologia, Ginecologia, Oftalmologia, e Dermatologia, além de exames de mamografia, ultrassonografia, raio x, aferição de pressão e medição de glicemia, entre outros. Os moradores serão atendidos no Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, localizado na Avenida Frei Benjamin, s/n, no bairro Brasil.

