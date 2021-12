Faculdade Pitágoras de Brumado sedia evento sobre mudanças tecnológicas

Com o objetivo de levar informação e conhecimento sobre a tecnologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção) aos profissionais e estudantes de Engenharia e Tecnologia, a Faculdade Pitágoras de Brumado sedia nesta quarta-feira (22), a partir das 18h, a Caravana BIM. O evento gratuito é promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), com o apoio do SENAI-CIMATEC (Faculdade de Tecnologia).

Em sua segunda edição, tendo atingido, em 2017, cerca de cinco mil pessoas, a Caravana BIM já passou pelas cidades de Juazeiro, Paulo Afonso, Jacobina e Camaçari. Para participar do evento, basta comparecer à unidade, localizada na Rua Eugênia Dantas Araujo, 55, bairro Hospital, em Brumado. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (77) 3441-7979.

Sobre o BIM

O Building Information Modeling é uma nova plataforma da tecnologia da informação aplicada à Construção Civil e materializada em novas ferramentas (softwares), oferecendo funcionalidades e novos recursos digitais, bem como permitindo que, a partir da modelagem dos dados do projeto de uma edificação ou instalação, o conjunto de processos combinados com a tecnologia gere uma metodologia para gerenciar o processo de projetar e ensaiar o desempenho do modelo, gerenciando o conjunto de informações e dados, através de todo ciclo de vida da edificação ou instalação. A utilização da tecnologia representa a evolução na atividade laboral da Engenharia Civil e Arquitetura.

adblock ativo