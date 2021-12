Fábrica da Ferracini é inaugurada oficialmente em Amargosa

A fábrica da Ferracini foi inaugurada, oficialmente, nesta segunda-feira (18), em Amargosa, que sedia agora a primeira filial da empresa paulista na Bahia. Uma das principais marcas de calçados masculino do país, a Ferracini chega ao município com um investimento total de R$ 12 milhões, com a previsão de gerar cerca de 300 empregos na cidade até o final do próximo ano.

Os galpões onde a fábrica já começou a operar foram entregues pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Jaques Wagner, junto ao prefeito Júlio Pinheiro e o gerente industrial da Ferracini, Edir Balduíno. “Muitos empresários me procuram para elogiar a força de trabalho dos baianos e eu sempre digo: basta qualificar que toda essa gente mostra sua eficiência e responsabilidade”, disse Wagner.

O prefeito completou: “Estamos celebrando, hoje, a vinda da Ferracini. Mas celebramos, acima de tudo, as grandes conquistas que já tivemos neste primeiro ano de governo”, ressaltou. O gerente industrial da Ferracini, Edir Balduíno, afirmou que esta é a primeira filial na Bahia. “Começamos com 110 empregos, mas até o final do ano devemos chegar aos 300 com uma produção de 1.500 pares de sapato masculino por dia. Tenho certeza que a data de hoje é o início de uma parceria de muito sucesso”.

Depois de um ano e meio desempregado, Walter Moreira, 43 anos, foi contratado para o posto de arranhador. “Essa fábrica chegou como um presente de Natal para a população de Amargosa e região. É com muita alegria que retomo ao mercado de trabalho. Passei por muitas dificuldades, mas agora posso fazer planos com a minha família e ajudar o meu filho a pagar a faculdade que irá cursar em Feira de Santana", comemorou.

