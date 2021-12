Exposição fotográfica sobre o Rio Paraguaçu percorre seis cidades da Bahia

Imagens aéreas do maior rio da Bahia, o Paraguaçu, registradas pelo fotógrafo Rui Rezende, farão parte da exposição fotográfica "De Onde Vem a Água que Você Bebe!", que vai percorrer os municípios de Boa Vista do Tupim, Nova Redenção, Ibicoara, Marcionílio Souza, Itaetê e Andaraí, durante os meses de outubro e novembro.

Durante a exposição, as pessoas poderão conhecer o trajeto do Rio Paraguaçu, que nasce na Chapada Diamantina, no município de Barra da Estiva, e deságua na Baía de Todos-os-Santos, suas belezas, os seus afluentes, além do cotidiano dos moradores das cidades que estão às margens do rio e também situação de danos ambientais.

De acordo com Rui Rezende, a escolha do título surgiu por conta da expedição em busca da nascente do Paraguaçu. “Foi um total de 22 horas e quarenta minutos de voo, em nove dias, registrando o rio Paraguaçu, e também da nascente que brota a água que as pessoas usam”.

O secretário do Meio Ambiente, Geraldo Reis, comenta que "as fotos de Rui Rezende retratam o olhar sutil e delicado de alguém sensível à preservação dos recursos naturais da Bahia. Por isso, a importância de continuarmos implantando políticas públicas para a gestão e proteção desses recursos naturais, como o Cadastro de Usuário de Água, uma forma de gerenciar e sensibilizar as pessoas sobre o uso consciente da água".

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), um dos órgãos e autarquia responsáveis pela gestão das águas na Bahia, apoiam a exposição, com o objetivo de fortalecer o uso consciente dos recursos hídricos.

CRONOGRAMA - A mostra ficará durante os meses de outubro e novembro nos municípios da bacia do Rio Paraguaçu. Na cidade de Boa Vista do Tupim, de 16 a 22 de outubro, estará na Câmara de Vereadores. Já em Nova Redenção, de 23 a 29 de outubro, no Centro Cultural de Cônsuedes Benevides.

Na cidade de Ibicoara, as pessoas poderão visitar a exposição de 30 de outubro a 5 de novembro, no Espaço Cultural e Centro de Atendimento ao Turista. Em Marcionílio Souza, de 6 a 12 de novembro, no galpão localizado na praça Olegário Ferreira. Além de Itaetê, de 13 a 19 de novembro; e em Andaraí, na Escola Edgard Silva, de 21 a 27 de novembro.

