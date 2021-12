ExpoConquista começa nesta terça-feira e esclarece dúvidas sobre regularização ambiental

A 52ª Exposição Nacional do Agronegócio de Conquista – a ExpoConquista 2018-, um dos maiores eventos agropecuários do Norte e Nordeste, acontece de 13 a 18 de março, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, no município de Vitória da Conquista.

Na feira, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) realizam a palestra “Regularização Ambiental na Bahia: os caminhos para cadastramento no CAR e CEFIR”. A apresentação integra a programação de capacitações e oficinas da ExpoConquista e será realizada no auditório Antônio César Neri, Parque de Exposições, na próxima quarta-feira (14), às 16h.

Serão abordados os benefícios do cadastro, onde e como fazer, objetivos da política, entre outras questões sobre regularização ambiental na Bahia. O público-alvo são agricultores familiares, proprietários ou possuidores rurais que tenham dúvidas sobre seu cadastro ou ainda não tenham realizado.

