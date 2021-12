Ex-prefeito de Santa Inês, Zé Afrânio morre vítima de Covid-19

O empresário e ex-prefeito do município de Santa Inês, Zé Afrânio, de 54 anos, morreu nesta quinta-feira, 11, vítima de coronavírus. Ele estava internado há 23 dias na UTI de uma unidade hospitalar privada de Vitória da Conquista, para onde foi encaminhado por familiares depois de acometido pela doença.

Natural de Ubaíra, o ex-gestor esteve a frente da prefeitura de Santa Inês entre os anos de 2012 e 2016. Mesmo tendo todas as contas referentes à sua gestão aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), ele preferiu não pleitear a reeleição.

No ano seguinte, em 2017, ele voltou a atuar na iniciativa privada, no setor supermercadista, inclusive a frente de um supermercado instalado na cidade de Jaguaquara. De acordo com o Blog do Frahm, Afrânio pode ter contraído o vírus Covid-19 enquanto trabalhava no estabelecimento comercial.

O empresário deixa a esposa Marizete, e um casal de filhos, Franciny e Afrânio Filho. Ainda não há informações sobre horário e local de sepultamento.

adblock ativo