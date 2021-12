Ex-candidato culpa administração municipal pelo número de óbitos em Brumado

O ex-candidato a prefeito de Brumado, Fabrício Abrantes (DEM), lamentou os 120 óbitos registrados na cidade do Sudoeste baiano, em decorrência da pandemia do Coronavírus. Na sua opinião, os números se devem à falta de atuação da administração.

“Infelizmente, o nosso município tem sofrido bastante com essa pandemia. Acredito que a nossa cidade merece uma atenção melhor por parte da gestão, o devido cuidado com a nossa população. O diálogo não está acontecendo. Cidades menores adotaram medidas restritivas, tomaram providências no início da pandemia e têm conseguido, de certa forma, combater esse vírus. Falta participação da gestão”, afirmou Fabrício Abrantes.

Ele acrescentou que decidiu se posicionar em razão do agravamento da pandemia no município. “Acredito que Brumado tem condições de melhorar e superar esses índices. A sociedade tem a cara da gestão”. (Informações do Achei Sudoeste).

