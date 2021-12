Estudantes realizam o evento mundial Scratch Day

Os estudantes dos Centros Juvenis de Ciências e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista e de Barreiras – entidades da rede estadual de ensino – participaram, no sábado (11), de mais uma edição do Scratch Day. Por meio desse evento, que acontece simultaneamente em todo o mundo, o público aprende a criar seus próprios projetos de animação, jogos e programas interativos a partir de uma linguagem gráfica de programação. Desta vez, os estudantes baianos realizaram o Scratch Day em praça pública, incrementando-o com atividades criativas que envolveram tecnologia, realidade virtual, games, programação, robótica e cultura.

Participantes das oficinas de Scratch, que são realizadas nos CJCC, durante o ano letivo, os estudantes atuaram no evento como monitores. Na Praça 9 de Novembro, em Vitória da Conquista, crianças, jovens e adultos aproveitaram a oportunidade de aprender a fazer jogos e animações através da tecnologia. A estudante Márcia de Souza Santos, 17, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Saúde Adélia Teixeira, destacou a facilidade com que as pessoas aprendem o programa. “A linguagem do Scratch é muito fácil, todo mundo pega rápido e logo começa a fazer os seus joguinhos ou animações. E o bom é que esta plataforma estimula a criatividade a partir do uso da tecnologia. Então, criamos o nosso próprio jogo e outras pessoas vão interagir com o que produzimos. Isto é muito legal”.

Já em Barreira, a Praça Castro Alves, mais conhecida como Praça das Corujas, serviu de espaço para os estudantes do CJCC ensinar a comunidade os seus conhecimentos de Scratch. Cerca de 20 mesas com notebook foram instaladas ao ar livre para quem quisesse conhecer o universo da plataforma digital. A estudante Eudiles Barbosa de Melo, 17, 1º ano do Colégio Estadual El Shadai, nunca tinha sido monitora, mas disse ter gostado da experiência: “Por ser uma plataforma que incentiva não só a jogar, mas também a criar os programas, desperta a curiosidade das pessoas e, quando elas vão para a prática, percebem que é muito acessível. É como se fosse um quebra-cabeça fácil de montar”, relatou a aluna, acrescentando que o Scratch é instigante porque ajuda a desenvolver o raciocínio e relaciona a mente a várias áreas do conhecimento, como a Matemática, a partir de operações matemáticas básicas.

De acordo com a vice-diretora do CJCC de Vitória da Conquista, Elmara Souza, por dois anos o Scratch Day era realizado dentro da própria sede do Centro Juvenil, mas já era aberto a comunidade externa. “Este ano, resolvemos levar o evento para a rua com a proposta de ampliar mais o acesso do público a um programa que, além de trabalhar a criatividade e o raciocínio, oportuniza o aluno a desenvolver os seus próprios projetos”. A diretora do CJCC de Barreiras, Laísa Brandão, acrescentou que em pouco tempo de oficina as pessoas já tinham aprendido a elaborar um projeto simples e de forma lúdica. “É a segunda vez que o CJCC de Barreiras realiza o Day Scratch, mas desta vez a ideia foi a de que os nossos alunos ensinassem para a comunidade em geral o que aprenderam”.

Além das oficinas de Scratch, o público participou, em Barreiras, da atividade “Mão na massa”, voltada a aprendizagens criativas, como a confecção de chaveiros de bonecas abayomi – símbolo da resistência e luta pelo fortalecimento e reconhecimento da identidade afro-brasileira, feitas com retalhos de tecidos, sem costura ou cola, moldada com nós. Antes, houve o café da manhã na praça para as mães.

