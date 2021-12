Estudantes do Ensino Médio de Nova Viçosa conhecem universidade

Estudantes do 3º ano do Colégio Estadual Professora Jane Assis Peixoto, localizado no distrito de Posto da Mata, no município de Nova Viçosa, vivenciaram uma atividade extraescolar diferente. Acompanhados da professora Emanuelle Nunes, os alunos participaram do “Universitário por um dia”, oferecido pelo Centro Universitário Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do Espírito Santo (CEUNES/UFES), que fica no Campus São Mateus, no município capixaba de São Mateus. Trata-se de um projeto no qual estudantes do Ensino Médio são convidados para uma visita técnica à instituição para que eles conheçam o espaço físico e os projetos pedagógicos de um ambiente de Ensino Superior.

Os 32 estudantes que participaram do projeto tiveram a oportunidade de conhecer a infraestrutura de uma universidade pública federal, bem como os seus programas de assistência estudantil. O aluno Emerson Salles, 17, falou sobre a experiência. “Foi um momento ímpar, porque nunca tinha visitado uma instituição de Ensino Superior. Achei legal ter noções de como funcionam as aulas práticas nos laboratórios. Gostei também de ver a biblioteca, um local amplo de estudos onde os universitários têm a tranquilidade para estudar, pesquisar e ganharem conhecimentos para entrar no mercado do trabalho quando se formarem. Outro espaço que me chamou a atenção foi a fazenda experimental. Até trouxe uma muda de abacaxi geneticamente modificado para plantar no meu quintal”, relatou.

A colega Gilmara Souza, 17, também comentou sobre a visita ao campus universitário. “Foi muito rica a experiência, pois eu também nunca tinha ido à uma universidade. Tudo foi uma novidade para mim. Conheci um ambiente que, no próximo ano, espero estar fazendo parte. Percebi que, na universidade, as pessoas estão sempre buscando conhecimentos, através de palestras, simpósios. Isto sem falar em ambientes que estimulam a pesquisa, os estudos, como a biblioteca e as salas de computação, que são bastante frequentados”.

A professora de Física do Colégio Estadual Professora Jane Assis Peixoto, Emanuelle Nunes, conta sobre a importância desta vivência para os estudantes. "Além de proporcionar aos alunos um melhor direcionamento sobre os cursos de graduação, esta visita visou apresentar aos nossos estudantes um campus universitário para que eles tomassem conhecimento de um ambiente que, brevemente, será o deles”, relatou a educadora.

