Estudantes do curso técnico de Jaguaquara aprendem a fazer receitas juninas

Base de várias receitas típicas das festas juninas, o milho foi inspiração para os estudantes do curso técnico em Nutrição e Dietética, do Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais (CEEP) Pio XII, localizado em Jaguaquara, desenvolverem receitas saudáveis e não menos saborosas. A atividade integrou o projeto “O milho nosso de cada dia”, que teve como objetivo fomentar a prática culinária, aproveitar a época para valorizar as tradições juninas e incentivar o empreendedorismo entre os estudantes.

A vice-diretora da unidade, Vanusa Monteiro, explicou que, durante as oficinas, os estudantes aprenderam quais os ingredientes necessários e como fazer canjica, pamonha, suco de milho, trufas e bombons de milho, além do tradicional bolo de milho. “Pensamos em realizar esta prática pela grande variedade de pratos que podemos criar e degustar com o milho, que é um produto saboroso, importante para a nossa alimentação e que podemos encontrar com facilidade. Os estudantes gostaram da iniciativa”, conta.

A canjica, que é um prato muito apreciado pelos nordestinos, ficou por conta do estudante Maibson de Jesus, 16, do 2º ano. “Gosto muito de canjica e sempre tive vontade de aprender. Até sabia quais ingredientes que são usados na receita, mas não sabia o ponto final da preparação. Agora já posso até contribuir no banquete junino da minha família”, disse. A aluna Mônica Santiago, 17, 3º ano, que também participou da oficina, disse que tinha vontade de preparar o bolo de milho cremoso, que é um dos seus preferidos. “Durante a aula me lembrei muito do bolo que minha mãe faz em casa. Foi uma conexão muito boa. Já quero colocar em prática meu aprendizado e fazer meu próprio bolo”.

Grazielly dos Santos, 18, do 4º ano, por sua vez, preferiu as aulas de confecção de trufas e bombons com recheios de milho. “A mistura do chocolate com milho me deixou interessada. Confesso que fiquei surpresa com a inovação e de como ficaram saborosos os docinhos. Aprendemos muito sobre o milho, seu potencial, o quanto ele é utilizado na culinária nordestina e formas de estocar, porque nesta época a colheita é grande e temos muito milho em casa”.

