Estudantes de Vitória da Conquista vão participar de evento voltado à educação sanitária

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), em parceria com a Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense (COOPMAC), realiza entre os dias 13 e 18/3, em Vitória da Conquista, o evento ADAB na Exposição. Voltada para alunos da rede pública e privada de ensino, a ação tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os perigos do consumo de alimentos de origem animal, contaminados e sem certificado de inspeção. As escolas interessadas em participar devem enviar e-mail para irma.lavinsky@adab.ba.gov.br ou entrar em contato com a ADAB ou a COOMPMAC, em Conquista.

Durante o evento, os estudantes vão receber material informativo; assistir aos vídeos autoexplicativos sobra abate clandestino e riscos para a saúde pública, participar de palestra sobre alimentos seguros e a importância dos carimbos de inspeção; e degustar produtos lácteos ofertados por indústrias inspecionadas da região.

Uma das atrações será a visita ao pavimento dos animais e o teatro de fantoches, intitulada "A carne e o leite: de olho na qualidade", com o qual os estudantes vão interagir com os bonecos de pano e brincar com jogos didáticos.Toda a parte recreativa será realizada em parceria com o SESC, núcleo Vitória da Conquista.

