Estudantes de Vitória da Conquista são premiados em concurso de histórias em quadrinhos

Estudantes do Colégio Estadual José Sá Nunes e do Instituto de Educação Euclides Dantas, ambos em Vitória da Conquista, foram premiados, no concurso de Histórias em Quadrinhos do projeto Eco Kids e Eco Teens, promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Os alunos produziram histórias em quadrinhos, tirinhas e charges, que foram incluídas no gibi temático ambiental ‘Eco Gibi’, lançado no evento, realizado na terça-feira (27), no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.

Ao todo, foram premiados 18 projetos desenvolvidos por 43 estudantes. Todos os alunos classificados, com idade entre 8 e 17 anos, receberam troféus, medalhas e brindes, oferecidos por patrocinadores externos. Além das duas unidades da rede estadual, também foram contempladas a Escola Monteiro Lobato, a Escola Municipal Antônio Machado Ribeiro e a Escola Municipal Francisco Antônio de Vasconcelos, além da professora Iza Medeiros.

Os conteúdos da Eco Kids e da Eco Teens, que são produzidos pelos próprios alunos, trazem informações sobre o meio ambiente, a partir de uma linguagem acessível à sua faixa etária. No Colégio Estadual José Sá Nunes foram selecionadas as produções ‘Coisa de outro mundo’; ‘Melocactus’ e ‘Esperença’. Já no Instituto de Educação Euclides Dantas, as obras escolhidas foram ‘Serra do Periperi: Melocactus’ e ‘Zé Piripiri Fradinho em: salve o Melocactus’.

Eco Kids e Eco Teens

Trata-se de um projeto de criação e circulação de um informativo sobre meio ambiente, voltado e preparado por alunos das escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, custeado por infratores ambientais, em cumprimento de pena alternativa. O Jornal Eco Kids é voltado para alunos da faixa etária de até 12 anos, matriculados no Fundamental I; o Eco Teens, para alunos do Fundamental II.

