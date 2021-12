Estudantes de Vitória da Conquista participam de aulões preparativos para o ENEM

Estudantes do Colégio Estadual Abdias Menezes, em Vitória da Conquista, participaram de aulões de História, Biologia e Matemática preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. A ação é uma atividade complementar do projeto ENEM 100%, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), com o objetivo de ampliar a aprendizagem dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, com foco na melhoria do desempenho no exame.

O professor de Matemática do colégio, Matheus Borges, falou sobre a iniciativa. “Além de revisar os assuntos, os alunos também vão se familiarizando com este tipo de prova. Abordamos alguns assuntos básicos, como regra de três, proporção e interpretação de gráficos, pois são conteúdos que são sempre cobrados nas provas do ENEM”.

A estudante Emily Rocha Lelis, 16, comentou sobre a experiência. “Esta é a primeira vez que eu participo de um aulão de preparação para o ENEM e eu achei muito produtivo, pois o professor trabalhou os assuntos de forma leve e dinâmica e ficou mais fácil de aprender”.

Além dos aulões, a unidade escolar programou um simulado que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio, para que os estudantes testem seus conhecimentos. As provas a serem aplicadas terão o mesmo padrão do ENEM. As inscrições para o ENEM 2019 seguem abertas até às 23h59 do dia 17 de maio (horário de Brasília), exclusivamente pela internet, no portal do INEP . A SEC orienta as escolas da rede para que seja dado todo o suporte necessário aos estudantes para as inscrições, desde a orientação do processo até à disponibilização de computadores, tudo para facilitar esta etapa a ser vencida.

adblock ativo