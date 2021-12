Estudantes de Vitória da Conquista apresentam projetos científicos e culturais

Na primeira edição da Feira de Arte, Cultura e Conhecimento do Centro Integrado de Educação Navarro de Brito, em Vitória da Conquista, realizada esta semana, os estudantes apresentaram projetos de iniciação científica e de arte e cultura voltados ao tema “Mídia, ciências, sociedade e tecnologia”. Aberto ao público, o evento teve como objetivo dar visibilidade às produções estudantis e proporcionar a troca de conhecimentos com a comunidade.

Durante a feira, os alunos apresentaram os projetos fomentados pela Secretaria da Educação do Estado, entre os quais Festival Anual da Canção Estudantil (FACE); Dança Estudantil (DANCE); Artes Visuais Estudantis (AVE); Tempos de Arte Literária (TAL) e da Educação Patrimonial e Artística (EPA) e Encontro de Corais Estudantis (ENCANTE). Além disso, em cada sala temática, foram apresentados os projetos científicos com diferentes temas. Também houve a apresentação da fanfarra.

A estudante Amanda Almeida Oliveira, 18, 3° ano, apresentou com seus colegas o projeto “Cyberbullying”, um tema relacionado à campanha do “Setembro Amarelo”. “Nosso intuito foi conscientizar as pessoas sobre a violência virtual, estimulando a empatia e o respeito ao próximo. Além de distribuirmos folhetos informativos, também tivemos uma palestra com um psicólogo convidado”, afirmou.

Para a coordenadora pedagógica do colégio, Rose Naedzold, o evento serviu para ampliar os conhecimentos dos estudantes. “A feira proporcionou momentos de interação com a comunidade, pois além de dialogarem sobre seus projetos de pesquisa, os estudantes mostraram seus talentos artísticos através dos projetos estruturantes”.

