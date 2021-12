Estudantes de Jequié apresentam projeto de robótica em São Paulo

Estudantes que participam do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Jequié estão apresentando seu projeto de robótica na 2ª Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa (CBAC), que acontece até este sábado (21), em São Bernardo do Campo, São Paulo. O trabalho é protagonizado por oito alunos da rede estadual integrantes da incubadora de projetos do CJCC, denominada “Prototipagem Criativa”, que tem como proposta a pesquisa e o desenvolvimento de projetos voltados para a eletrônica básica, lógica de programação e robótica educacional.

O projeto dos estudantes tem como eixo temático a computação criativa e o scratch (linguagem de programação gráfica) e visa a programação física de um robô através da placa tecnológica para uso educacional chamada Micro Bit. A partir dessa tecnologia, explicam, o robô identifica ambientes por meio de sensores e, de acordo com os estudantes, no futuro poderá ser usado para a acessibilidade de pessoas com deficiências.

Rian Sodré Santos, 18, do 3º ano, que está em São Paulo representando o grupo, comentou sobre a sua experiência. “Está sendo maravilhoso. Sempre gostei da área de robótica e, agora, o CJCC me proporciona esta oportunidade. Estou muito feliz, pois estou aprendendo muito com o projeto e participar da conferência está sendo importante para o meu aprendizado e, consequentemente, para o meu crescimento”.

O colega Walison de Jesus Santos, 18, 3º ano, que também está presente no evento, falou da experiência de trabalhar com robô. “A proposta do projeto é estimulante, nos motiva a cada dia mais pesquisar, criar, transformar, melhorar. Esta viagem vai somar e enriquecer o nosso aprendizado. Estou honrado de representar o CJCC e a Bahia”.

