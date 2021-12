Estudantes de Iguaí são capacitados pelo Proerd

Estudantes do município de Iguaí, no Centro-Sul da Bahia, foram capacitados pelo Programa Educacional de Resistência as Drogas (Proerd). A cerimônia de formatura dos 324 jovens ocorreu nesta semana e contou com as presenças do comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), major PM Horta, secretários municipais, além de familiares dos formandos e membros da comunidade.

Durante a solenidade, estudantes que fizeram as melhores redações com o tema “Resistindo às drogas e à violência” foram premiados com uma bicicleta, através de parceria. Na ocasião, o major Horta parabenizou os formandos e destacou a importância do Proerd como ação efetiva da PM, em parceria com a sociedade, “que contribui de forma significativa para ajudar a afastar a juventude do caminho da criminalidade”.

De acordo com a assessoria de comunicação da PM, o Proerd realizado pela 8ª CIPM já formou mais de mil alunos em toda a região. Segundo estimativa, para o segundo semestre, o programa beneficiará estudantes de escolas públicas das cidades de Potiraguá e Macaraní.

