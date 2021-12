Estudantes de Brumado se mobilizam para provas com foco no IDEB

Os estudantes da rede estadual de ensino estão engajados na mobilização para a realização das provas de Matemática e Língua Portuguesa, que estão sendo aplicadas na Bahia até o dia 1º de novembro. A comunidade escolar do Colégio Estadual de Brumado (480 km de Salvador), por exemplo, fez uma grande mobilização dentro e fora da unidade escolar, que incluiu rodas de conversa e até divulgação na imprensa local sobre a importância de os estudantes realizarem as provas. Os líderes de classe das 14 turmas do 3º ano da escola chegaram a ligar para os colegas reforçando a necessidade da participação de pelo menos 80% de cada turma para que possa ser gerado o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O estudante líder de classe, Antônio Rafael Oliveira, 17, 3º ano, disse que ficou muito feliz com o resultado da mobilização. “Cada líder mobilizou sua turma explicando sobre a importância da prova e isso foi muito bom, pois vários estudantes que ligamos vieram fazer as provas”, afirmou.

Quem também está satisfeito é o líder de classe João Pedro Santana, 19, 3º ano do Ensino Médio. “Todo o nosso empenho foi importante para termos uma grande participação de estudantes. Pelo que percebi, todos gostaram das provas, pois foram cobrados assuntos que revisamos nas unidades anteriores”, disse o estudante, confiante do resultado das provas.

Mais de 460 mil estudantes das redes municipais, estadual e particular devem fazer as provas na Bahia até o dia 1º de novembro. As provas estão sendo aplicadas no horário regular das aulas e são dirigidas para estudantes do Ensino Fundamental (5º ano e 9º ano) e do Ensino Médio (3º ano e 4ª série da Educação Profissional). Em caráter amostral, este ano o SAEB também abrangerá o 2º ano do Ensino Fundamental e a Educação Infantil.

adblock ativo