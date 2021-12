Estudantes de Brotas de Macaúbas participam da I Semana da Saúde

O Colégio Estadual Papa João Paulo I, em Brotas de Macaúbas, encerrou, nesta sexta-feira (5) a I Semana da Saúde na Escola com oficinas sobre ‘Saúde mental e emocional’ e ‘Saúde alimentar e qualidade de vida’. Durante toda a semana, os estudantes receberam orientações sobre saúde por meio de palestras, oficinas e rodas de conversa ministradas por profissionais convidados. Eles também foram beneficiados com serviços diversos, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

A coordenadora pedagógica do colégio, Isabel Geanne Ribeiro, falou sobre o objetivo da iniciativa. “A Semana da Saúde foi pensada com a finalidade de trazer informações importantes e ações positivas para a escola, no intuito de fortalecer as atividades que a escola desenvolve e, também, fazer com que os estudantes saibam quais são os serviços de saúde básica que eles têm direito e que o município oferece”.

As palestras focaram no funcionamento da Unidade Básica de Saúde do município, nas vacinas e sua importância para a saúde e, também, na saúde bucal. A comunidade escolar recebeu, ainda, informações sobre saúde física e corporal.

