Estudantes de Brejões conhecem patrimônios históricos e ambientais de Lençóis

Desenvolvido no Colégio Estadual Edivaldo Boaventura, em Brejões, o projeto “Conhecendo a Bahia” leva os estudantes para conhecer de perto aspectos históricos, sociais, ambientais, econômicos e culturais de diversas cidades do território baiano. Nesse final de semana, o destino foi Lençóis, onde eles percorreram os pontos turísticos da Chapada Diamantina com o objetivo de valorizar o patrimônio da região. Nessa que foi a 50ª viagem realizada ao longo dos últimos oito anos, os alunos visitaram locais como Centro Histórico e Mirante de Lençóis, Ribeirão do Meio, Serrano, Salão de Areia, Cachoeira da Primavera, Cachoeirinha, Poço Halley, Rio Mucugezinho, Pedra do Pato e Poço do Diabo.

O professor de História e Filosofia, João Tosta Neto, que acompanhou os estudantes do 3º ano, destaca que a atividade reflete diretamente no aprendizado dos estudantes. “Cada viagem oportuniza que o aluno conheça outros lugares da Bahia em uma aula de campo que proporciona conhecimento e intercâmbio cultual e humano. Ao final de cada aventura rumo ao conhecimento, eles produzem um relatório no qual descrevem suas percepções sobre os pontos observados”, explicou.

Em sua segunda viagem por meio do projeto, o estudante Roberto Novais, 19, falou sobre a nova experiência. “Minha primeira viagem foi para Morro de São Paulo e gostei bastante e, agora, acabamos de retornar da Chapada Diamantina, que é uma região com uma imensa riqueza natural. Foi uma experiência incrível para todos nós”. Os diferentes cenários, que vão desde igrejas a rios e montanhas, foram ressaltados pelas estudantes Franciele Rabelo e Matildes Nascimento, ambas com 16 anos. “Foi uma experiência riquíssima que vamos levar para a nossa vida, pois conhecemos lugares muito belos e outros com importante contexto histórico e cultural”, disse Matildes. A colega Franciele acrescentou: “Cada lugar tem seu encanto e importância para a sociedade e, por isso, devemos preservar e valorizar”.

adblock ativo