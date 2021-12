Estudantes de Amargosa promovem feira de inovação, ciência e tecnologia

Desde soluções ecológicas para o tratamento e melhoria da qualidade da água ao reaproveitamento de alimentos desperdiçados na feira livre, passando pelo mundo dos jogos eletrônicos, como pedal sustentável gerador de energia para recarregar o celular e peneira elétrica. Os projetos de pesquisas em diversas áreas do conhecimento fizeram parte da segunda edição da Feira de Inovação, Ciência e Tecnologia – INCITE, protagonizada pelos estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Pedro Calmon, no município de Amargosa. O evento, encerrado na quarta-feira (21), contou com a participação da comunidade do entorno.

O estudante Ricardo Souza, 19, 3º ano, disse que a feira foi uma oportunidade de aquisição e troca de conhecimento com a comunidade local. “Pudemos aprender mais e adquirimos novos aprendizados sobre temas diversos, inclusive com soluções barata e viáveis, a exemplo do tratamento de água em uma comunidade rural do município, a partir da utilização de filtros ecológicos feitos à base de garrafas pet, algodão e carvão”.

A professora de Biologia, Marta Santana, ressaltou a importância do incentivo à pesquisa entre os jovens. “Atividades como esta demonstram que a escola tem condições de iniciar os estudantes no universo da pesquisa e estimular a produção de projetos de qualidade, levando-se em consideração que é possível vincular o conhecimento científico à uma necessidade social”, destacou a educadora.

