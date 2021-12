Estudantes de Amargosa desenvolvem massa de panqueca com folhas e verduras

Beterraba, abóbora, couve e cenoura são alguns dos alimentos que nem sempre estão incluídos no cardápio dos jovens. Com o objetivo de utilizá-los na alimentação de uma forma criativa, os estudantes dos cursos técnicos de Nutrição e Dietética e Enfermagem do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Vale do Jiquiriçá, localizado no município de Amargosa estão aprendendo a fazer massa de panqueca à base dessas verduras e folhas. A oportunidade de conhecer mais sobre os valores nutricionais de cada um e seus benefícios na saúde também está contribuindo na preparação profissional dos futuros técnicos de nível médio.

A aluna Rebeca Souza, 19, 4º ano do curso técnico de Enfermagem, fala sobre a ideia de ingerir alimentos saudáveis em forma de panqueca. “Estou achando muito legal o projeto porque a preocupação, hoje em dia, com a alimentação de qualidade deve ser de todos e muita gente não gosta, por exemplo, de comer beterraba, que é um alimento muito nutritivo. A nossa professora acrescentou esse tubérculo na massa da panqueca, que fica rosinha e o gosto é delicioso, nem se percebe que ali tem beterraba”.

A colega Samara Santos, 17, também gostou da experiência e comenta que pretende fazer a receita em casa. “É muito interessante, porque a maioria dos jovens acha ruim o gosto da beterraba, da couve. Mas quando esses alimentos são inseridos em uma massa de panqueca, eles ingerem sem reclamar e ainda acham gostoso. Isto mostra que com criatividade, podemos fazer pratos nutritivos, bonitos e atrativos. Agora, vou sempre fazer para a minha família”.

A aula prática para a produção de panquecas de beterraba, de cenoura, de couve ou de abóbora, está a cargo da professora Michele Maranduba, que explica sobre a importância de despertar nos estudante para a criatividade de um cardápio interessante aos olhos e nutritivo ao organismo. “Fiz esta experiência na rede municipal, onde também atuo, mas como o público era de adolescentes que assumiam detestar beterraba, levei a massa com esse alimento e eles adoraram. Só depois que falei. Resultado, os alunos falaram que, a partir de agora, iam sempre querer comer panqueca de beterraba. Portanto, o objetivo de atrair os alunos a consumir uma alimentação saudável e de forma divertida”.

Receita de panquecas de cenoura ou abóbora

Massa

2 xícara de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite integral.

2 ovos.

2 cenouras raladas ou um pedaço pequeno de abóbora cozida

Sal a gosto.

Recheio

Pode ser de carne, frango, soja, verduras, milho verde. Fica a gosto.

Modo de fazer:

Bata no liquidificador os ovos, o leite e acrescente a farinha de trigo aos poucos, bem como a cenoura ou a abóbora. Após acrescentar toda a farinha de trigo, adicione sal a gosto. Misture a massa até obter uma consistência cremosa. Espalhe uma gota em toda a frigideira para melhor aderir e despeje uma concha de massa.Faça movimentos circulares para que a massa se espalhe por toda a frigideira. Espere até a massa soltar do fundo e vire a massa para fritar do outro lado.

