Estudantes da UESB são premiados em evento promovido pela USP

Estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (UESB) foram premiados no Campus Mobile, evento realizado pela Universidade de São Paulo (USP), por conta do aplicativo “Daily Milk”, que visa solucionar o problema da falta de controle individual diário na produção de leite. A plataforma foi desenvolvida em 2018 por Maiara Santos, Jeferson Carlos e Diogo Silva, alunos de Agronomia, e Dalton Sant’Ana e Raphael Cristian, de Ciência da Computação.

A ferramenta, de acordo com dados da UESB, está impulsionando a inclusão tecnológica entre os pecuaristas e ganhando repercussão em eventos nacionais. No Campus Mobile - que tem como objetivo "identificar, estimular e contribuir para a formação de talentos em nível universitário para a atuação no desenvolvimento de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel" -, a representante da equipe foi Maiara Santos. A estudante falou sobre o significado de ter ganhado o prêmio. “Prêmios como este mostram a necessidade de ter mais incentivo e mobilização. Além disso, faz com que outros alunos comecem a se espelhar e a pensar em projetos como o nosso”.

Após a premiação na categoria “Smart Farms”, os estudantes disputam, agora, a premiação geral do Campus Mobile, no dia 4 de março, quando os vencedores poderão ganhar uma viagem a São Francisco e ao Vale do Silício, nos EUA, para visitar empresas e instituições de pesquisa.

Em 2018, o “Daily Milk” ficou em terceiro lugar no Prêmio Arlindo Fragoso, que destaca projetos mais inovadores na área de Engenharia e Agronomia da Bahia.

