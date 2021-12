Estudante conquista o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico 2018

Estudante da rede estadual de ensino, Gabriel Bergue, 17, 2° ano no Colégio Estadual Eurides Santana, em Poções, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico 2018, na categoria “cubo com os pés”. O aluno atingiu um novo recorde, obtendo o terceiro melhor tempo feito na história do país, com 41 segundos. O recorde anterior era de 44 segundos nesta categoria. A competição, realizada na semana passada na cidade mineira de Uberlândia, é reconhecida pela Associação Mundial de Cubo Mágico (WCA).

“Estou muito contente e satisfeito de ter atingido o primeiro lugar e ter conquistado uma medalha de ouro. Agora, pretendo promover um workshop na escola para ensinar as técnicas a outros estudantes e, também, promover um campeonato local”, comemora Gabriel, revelando que aprendeu a montar o cubo em 2016, através de amigos e vendo dicas na internet. Esta é a segunda vez que ele participa do campeonato, sendo que na primeira vez, no ano passado, havia conquistado o segundo lugar na mesma categoria.

O aluno comenta sobre alguns benefícios que o esporte traz para os estudos. “Tem contribuído muito para o meu desempenho nas disciplinas exatas, principalmente Matemática. Além do raciocínio lógico, o cubo ajuda a estimular a memória cognitiva e contribui para termos uma melhor atenção e concentração”. Ainda este ano, Gabriel participará de mais três competições: Campeonato Vila 2018, em Salvador; Brasília Springs 2018, em Brasília; e o Campeonato Sul-Americano 2018, em São Paulo.

adblock ativo