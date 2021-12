Escola em Cordeiros se destaca no reúso da água e na produção de alimentos orgânicos

Diferentes experiências sustentáveis de reaproveitamento da água e otimização da alimentação escolar desenvolvidas no Colégio Estadual José Moreira de Cordeiro, localizado no município de Cordeiros, foram apresentadas, nesse domingo (26), ao secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, e a técnicos do órgão central, durante visita na escola, cujo objetivo foi dialogar com gestores, professores e estudantes sobre questões de infraestrutura e, principalmente, aquelas voltadas ao fortalecimento do eixo pedagógico, o que inclui o novo perfil de oferta, com a inclusão de novos cursos técnicos de nível médio.

Entre os projetos desenvolvidos pela comunidade escolar está o reaproveitamento da água das pias para a irrigação de orgânicos plantados na escola como pés de banana, mamão, acerola e outros, que são aproveitados na alimentação escolar, assim como pés de aipim e hortaliças cultivadas na horta. A água da pia chega às plantações através de mangueiras conectadas por canos que saem das pias. Já o sistema de irrigação é por gotejamento feito com garrafas pet. A escola também capta água de chuva por calhas e armazena para reutilização.

As iniciativas são consequências do projeto ‘Juventude em ação por uma escola sustentável’, da Agenda 21, voltado para as necessidades da escola relacionadas ao meio ambiente. O projeto foi desenvolvido com a participação dos estudantes em articulação com as duas Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM VIDA) criadas no colégio. “As ações da COM VIDA refletem positivamente na educação e na autonomia dos estudantes, pois eles se tornam protagonistas de sua própria aprendizagem e multiplicadores de boas ideias. A participação deles é fundamental para tornar a escola um espaço cada vez mais sustentável e democrático”, destacou a professora de Geografia, Cíntia Paula Camargo Cordeiro.

Outra importante iniciativa que também reflete na qualidade da alimentação escolar é uma parceria com a prefeitura do município. Através da Secretaria Municipal de Assistência Social são fornecidos para a escola uma média de 90 litros de leite por semana. Parte desse leite é utilizado na produção de queijos, iogurtes e sequilhos produzidos pelas merendeiras e que incrementam a alimentação dos estudantes.

A merendeiras aprenderam a fabricar os produtos à base de leite com a própria diretora do colégio, Ellen Caires Pessoa Costa, que viu nas receitas uma forma viável de evitar o desperdício, visto que os queijos são congelados e, com isso, acabam tendo validade de até seis meses. Já os iogurtes, possuem validade de uma semana. “Aprendi a fazer os produtos de forma artesanal com uma amiga e instruí as merendeiras. Hoje, elas produzem muito bem e os alunos gostam muito, inclusive do doce de leite e, desta forma, enriquecemos a alimentação, pois grande parte dos estudantes vive na zona rural e precisa de alimentos bem reforçados”, explicou a gestora.

