Escola de Itagi promove Educação Ambiental com horta e jardinagem

Por meio do projeto Novo Mais Educação, com a disciplina Educação Ambiental, os alunos da Escola Julieta Pontes Viana, no município de Itagi, no Centro-Sul baiano, desenvolveram uma horta escolar que contribui para a merenda, além de praticarem atividades de jardinagem, dando uma repaginada no espaço escolar. A iniciativa ensina aos participantes sobre a importância da responsabilidade ambiental, assim como, valorização e preservação ambiental da escola.

“Desde agosto intensificamos essa atividade e estamos tendo um bom interesse dos alunos em participar. Como não tínhamos espaço para a criação da horta conseguimos um terreno ao lado, cedido pela prefeitura, onde já plantamos coentro, cebolinha, quiabo e alface, todos utilizados na merenda. Neste processo, os alunos aprendem tudo sobre o cultivo dos produtos e jardinagem. Também estamos desenvolvendo um projeto para captação de água da chuva que ajudará muito na horta”, destacou a diretora da unidade, Eliete Almeida.

Para o estudante Cauê Nascimento, 14 anos, do 8º ano do Ensino Fundamental, a experiência está sendo bem gratificante. “Como moro na cidade, não pensei que teria essa oportunidade de trabalhar com uma horta. Está sendo um aprendizado muito recompensador porque também posso contribuir para incrementar a merenda escolar que é servida para todos os colegas”, afirmou.

Ainda segundo a estudante Samile França, 12, do 7º ano do Ensino Fundamental, a jardinagem contribui para melhorar o ambiente escolar. “Estamos fazendo um trabalho muito bacana com a jardinagem. Com muitas flores e plantas conseguimos mudar o espaço. A atividade também criou uma consciência de manutenção e limpeza das áreas da escola, por isso estamos sempre atentos a isso”, ressaltou.

