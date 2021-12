Equipes do Corpo de Bombeiros seguem controlando incêndio que atingiu área florestal em Andaraí

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem controlando o incêndio que atingiu uma área florestal no município de Andaraí, na região da Chapada Diamantina, iniciado na manhã de terça-feira (6). De acordo com informações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do município, o fogo se estendeu durante todo o dia, atingindo a divisa do município de Andaraí e Mucugê. Não há registros de feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu a região do Capa Bode, o Parque Nacional da Chapada Diamantina e o Parque Municipal de Andaraí. Além do Corpo de Bombeiros, se dirigiram ao local para evitar que as chamas se espalhassem equipes do Prev Fogo e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, bem como brigadistas da região. (Com informações do Jornal da Chapada e Site Achei Sudoeste).

