Equipamentos voltados para a agricultura familiar são entregues em Barra do Choça

O município de Barra do Choça recebeu, nesta quinta-feira (9), a visita do governador Rui Costa, que fez, oficialmente, a entrega de equipamentos voltados para a agricultura familiar e qualidade de vida da população e autorizou a retomada imediata de intervenções em ruas de diversos bairros da cidade.

Na ocasião, o governador visitou a Unidade de Beneficiamento de Café e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio com o município, voltado para a fruticultura, com parte do programa Bahia Produtiva. O convênio tem o valor de, aproximadamente, R$ 900 mil e vai possibilitar, entre outras coisas, a construção de um laboratório e a aquisição de empacotadora a vácuo e máquinas para o campo, visando impulsionar a qualidade do café local.

Também nesta quinta-feira, piscicultores familiares de oito comunidades locais receberam a doação de 40 mil alevinos de tilápia. Os filhotes devem gerar uma produção de quase oito toneladas do pescado, que será empregada tanto na segurança alimentar das famílias quanto na comercialização do pescado. Durante a entrega, técnicos da Bahia Pesca orientaram os piscicultores sobre as melhores técnicas para aumentar a produtividade de seus projetos de piscicultura, a exemplo de técnicas de engorda e medição da qualidade da água.

“Sinto orgulho e satisfação de conhecer, pessoalmente, o trabalho dos agricultores locais, pois queremos uma agricultura familiar que plante e colha mais e que também beneficie a nossa produção, agregando valor ao nosso produto e movimentando a economia da cidade e de toda a Bahia”, afirmou Rui.

Forte na região, a agropecuária também foi beneficiada com a entrega de oito tratores com implementos agrícolas, sendo um para Barra do Choça e sete que serão distribuídos para municípios vizinhos.

Qualidade de vida

Entre as entregas no município estão as 1,5 mil cisternas com capacidade, cada uma, para armazenar 16 mil litros de água. Os equipamentos, que tiveram um investimento de R$ 4,1 milhões, já instalados na zona rural do município, contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população local, que passa a ter acesso à água limpa.

Já as melhorias de infraestrutura receberão recursos da ordem de R$ 1 milhão. As obras de pavimentação, sinalização e drenagem beneficiarão os quase 40 mil habitantes do município, sem contar a população de cidades vizinhas. Uma das necessidades primordiais da população, a área da saúde também foi contemplada com a visita do governador, que entregou as chaves de uma ambulância nova e equipada para os gestores locais.

adblock ativo