Encascalhamento via principal de Manoel Vitorino a Catingal deverá ser viabilizado

O presidente da Câmara de Vereadores de Manoel Vitorino, Uberlandio Meira Barros (Landinho), se reuniu com o secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Josias Gomes, para solicitar o encascalhamento dos 50 quilômetros da estrada que liga a sede do município ao distrito de Catingal. Tratado-se de uma via principal, a ação irá beneficiar outras cidades, como Iaçu, Mirantes e Jequié, conforme o parlamentar. Outra questão discutida foi o pedido de equipamentos para a limpeza das aguadas e barragens, beneficiando centenas de famílias moradoras da zona rural do município.

