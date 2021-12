Empréstimo de R$ 30 milhões para revitalização do Mercado Municipal de Brumado preocupa vereadores

Vereadores oposicionistas ao prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos, manifestaram preocupação com o anúncio da bancada governista da Câmara Municipal de um projeto de R$ 30 milhões para a reforma do mercado municipal.

O vereador Beto Bonelly (PSB) disse que o espaço precisa de uma revitalização de fato, tendo em vista que é um dos cartões postais da cidade. No entanto, ele se mostrou preocupado com o valor do montante que terá de ser financiado para a execução do projeto, bem como com a sua privatização.

“Isso é preocupante e terá de ser discutido com a população e com as pessoas que têm ali o seu comércio. Acho que vão enviar um projeto para a Câmara de Vereadores. De que forma o homem e a mulher do campo irão se adequar a esse novo formato de terceirização?”, questionou. (Informações do Achei Sudoeste).

