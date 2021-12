Empresários chineses sobrevoam mina de ferro e ferrovia em Caetité

Empresários de empresas chinesas que integram o consórcio com a Bahia Mineração (BAMIN), junto a representantes do governo do Estado e da ERG Engenharia, fizeram um sobrevoo na mina de minério de ferro localizada em Caetité e em trechos da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL), nesse domingo (12). Na oportunidade, os chineses conheceram de perto a qualidade do minério e a extensão da mina, onde vão trabalhar em conjunto para desenvolver os projetos da FIOL, da mina de ferro e do Porto Sul, cujas licenças para início das obras já foram liberadas.

“O objetivo da visita é continuar fortalecendo a parceira dos projetos da FIOL, do Porto Sul e da mina de ferro. O presidente da companhia chinesa Crec e suas subsidiárias veio conferir de perto o projeto que vai contribuir para o desenvolvimento da Bahia”, afirmou o coordenador executivo da Casa Civil, José Carlos, que acompanha os chineses na visita.

Nesta segunda-feira (13), o governador Rui Costa se reuniu com os presidentes e demais executivos das companhias chinesas. Essas empresas vão apresentar resultados positivos dos projetos da mina, do Porto Sul e da FIOL. Além dos chineses, participam da reunião o presidente da Bahia Mineração (BBAMIN) e o chefe regional da ERG, grupo controlador da Bamin. Na reunião foram abordados aspectos técnicos e o potencial de cada um dos empreendimentos, além de medidas para acelerar o processo de aprovação do projetos tanto no Brasil quanto na China.

O governador Rui Costa destacou a contribuição dos projetos para o desenvolvimento econômico e social para o estado. “Temos avanços em três projetos que são importantes para o Estado. Neste momento a mineração servirá como alavancagem inicial para essa grande obra de infraestrutura que envolve a ferrovia e o porto. Nós vamos integrar diversas regiões do estão garantindo a chegada de empresas, empregos e renda para a população”,

O presidente da Bahia Mineração, Eduardo Ledsham, por sua vez, ressaltou que a reunião com os presidentes das empresas chinesas representou o interesse de que os projetos sejam tão logo iniciados. “Estamos recebendo, hoje, os principais executivos do Consórcio Chinês que, junto com a BAMIN, estão desenvolvendo uma parceria para a implantação do projeto Pedra de Ferro. A presença dos executivos em seguida da aprovação do estudo econômico da FIOL pelo ministro dos Transportes, na última semana, fortalece a parceria e é uma demonstração clara do consórcio em acelerar a implantação do projeto”.

