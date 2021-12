Empresa de mineração deverá gerar mais de 400 novos empregos em Brumado e Tanhaçu

Com um investimento de cerca de R$ 6 milhões e uma produção de 15 mil toneladas de calcário/óxidos para o mercado siderúrgico, as obras da unidade da empresa MG Óxidos, no no município de Brumado, foram visitadas por uma equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A implantação do projeto é fruto de protocolo de intenções assinado com o Governo do Estado, por meio da SDE, no mês passado.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, falou sobre a importância do investimento. “Essa obra trouxe para Brumado, que é conhecida como a 'Capital do Minério', por possuir em seu subsolo variados tipos de minerais, e a Tanhaçu, que é produtor de cal, calcário e mármore, um crescimento significante na economia e geração de novos empregos na região”.

A MG Óxidos atua na produção de calcário estabilizado e customiza calcário e minério, conforme solicitação dos seus clientes. A empresa possui um pré-acordo com a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) para a construção de um terminal logístico ferroviário, proporcionando a geração de 300 empregos durante a construção e mais 150 na operação plena do projeto.

